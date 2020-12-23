Госдума одобрила запрет на митинги у зданий экстренных служб и иностранное финансирование

Госдума в третьем чтении одобрила изменения в закон о митингах, предложенные депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным, сообщается на сайте думы.

В частности, нижняя палата парламента одобрила запрет на иностранное финансирование митингов в России. Напомним, Вяткин предлагал обязать организаторов протеста отчитываться перед властями о наличии зарубежного финансирования, запретить проводить акции на деньги из-за границы или средства НКО-иноагентов, а также на деньги россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей или юрлиц, получивших регистрацию менее чем за год до акции.

Также Госдума одобрила идею ужесточить требования к работе сотрудников СМИ на акции, запретив им участвовать в мероприятиях, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, собирать подписи и использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Кроме того, законопроект устанавливает запрет на проведение акций у зданий экстренных служб и дает властям возможность переносить публичные мероприятия из-за угрозы чрезвычайной ситуации или терроризма.

В законопроекте также прописано, что публичным мероприятием может быть признана и серия одиночных пикетов.