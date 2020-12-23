Клиника Charite выпустила завершающий отчет о лечении Навального

Немецкая клиника Charite опубликовала последний, восьмой по счету отчет, посвященный инциденту с россиянином Алексеем Навальным, которому врачи в течение нескольких недель помогали справиться с последствиями тяжелого отравления. Текст вышел в журнале Lancet с согласия самого Навального. В нем повторяются предыдущие тезисы немецкой стороны - в частности, что политика отравили ингибитором холинэстеразы, отравляющим веществом из группы нервно-паралитических ядов "Новичок".

Напомним, что Навальный впал в кому в самолете на территории Сибири 20 августа. 22 августа его перевезли медицинским самолетом в Берлин. Российская сторона в течение нескольких месяцев представляла разные версии случившегося со своим гражданином, отрицая свою причастность, тогда как лидеры стран Евросоюза последовательно указывали на след "Новичка". В декабре вышло международное журналистское расследование, в котором утверждается, что Навальным и его отравлением занималась целая команда людей из ФСБ. Одному из героев расследования Навальный даже позвонил и узнал новые для себя детали августовского происшествия.

Накануне в поддержку Навального и с издевательскими плакатами в адрес ФСБ в центр Петербурга вышли пикетчики, которых не стала задерживать полиция.