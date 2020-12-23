МО "Дворцовый округ" не принял бюджет на 2021 год

Совет муниципального образования "Дворцовый округ" не смог принять бюджет на 2021 год, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Андрей Моисейкин. Он рассказал, что предложил сократить траты на самосодержание на 10 млн рублей и перенести их на благоустройство. Однако депутаты от "Единой России" отказались поддержать эту поправку, сообщил Моисейкин. По его словам, без этого изменения оппозиционеры принимать бюджет не намерены.

- Это важный вопрос. Если мы голосуем за этот бюджет, то мы говорим, что такие траты на себя - это нормально. А мы так не считаем, - поделился депутат.

Он уточнил, что сравнил заложенные на самосодержание суммы своего муниципалитета и других округов. У "Дворцового округа" заложено более 30 млн рублей, а у других муниципальных округов, таких как МО "№72", "Гражданка", "Гавань", эта статья расходов меньше - около 20-23 млн рублей, заявил Моисейкин. Он отметил, что "Дворцовый округ" при этом в разы меньше.

Мундеп считает, что бюджет на 2021 год не будет принят. В таком случае муниципалитет каждый месяц сможет тратить 1/12 бюджета 2020 года.