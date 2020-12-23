Вместо части парка Интернационалистов в перечень ЗНОП Петербурга хотят включить придомовые газоны

Законодательное собрание Петербурга 23 декабря приняло в первом чтении поправки Смольного в закон о зеленых насаждениях общего пользования.

Документ раскритиковали несколько депутатов. Они заявили, что планируется сократить территории нескольких зеленых зон, а вместо них включить в перечень ЗНОП небольшие участки на придомовых территориях. Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева заявила, что таким образом городские власти хотят сократить парки.

Дмитриева выступила против изменения защитного статуса у 0,9 га в парке Интернационалистов для расширения Южного шоссе. Она также заявила, что в курсе планов Смольного исключить из списка ЗНОП примерно 3 га из сквера Спасателей.

Депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова отметила, что документом не предусмотрено включение в перечень ЗНОП участков в Ржевском лесопарке, Муринскому парке и парке Малиновка.

О слабом озеленении Петербурга заявил член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев. Он добавил, что поддерживает законопроект Смольного, но необходимо большое время на внесение поправок.

Согласно действующей редакции документа, от возможной застройки защитили, в частности, безымянный сквер вдоль реки Оккервиль, бульвар между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив, зеленую зону между Пулковским шоссе и аэропортом "Пулково", сквер неподалеку от пересечения Цитадельского шоссе и улицы Адмирала Грейга в Кронштадте и другие.

Всего в перечень ЗНОП городского значения включили 23 новых объекта общей площадью 31,2 га. У 182 территорий скорректировали границы. 138 объектов площадью 108,4 га решили исключить из списка. Большинство из них переведут в перечень ЗНОП местного значения.

Коммунистка Ирина Иванова отметила, что, согласно уже принятому бюджету города, расходы многих муниципальных образований были сокращены и в них не был учтён уход за этими территориями.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что в местное подчинение переходят участки, которые де-факто находятся на внутридворовых территориях. Он отметил, что количество зеленых насаждениях во всех районах соответствуют норме.

Сергей Еремеев

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