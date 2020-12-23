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12:26

Музей истории Петербурга решил отказаться от здания Конюшенного ведомства

фото ЗакС политика Музей истории Петербурга решил отказаться от здания Конюшенного ведомства

Музей истории Петербурга, в чьем ведении находится Конюшенное ведомство, решил от него отказаться, а комитет по культуре, в свою очередь, это решение поддержал. Такой ответ получил на свой запрос депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. С нового года объект перейдет к ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса".

Двумя неделями ранее о судьбе музея муниципалу ответили из комитета по инвестициям: согласно полученному письму, город находится в поиске концессионеров для дальнейшего коммерческого использования ведомства. При этом специальная рабочая группа, занимавшаяся проблемой сохранения здания на Конюшенной площади, была распущена еще полгода назад. Сафонов, комментируя ответы чиновников, отмечает, что функциональное состояние здания, его потенциальную аварийность не исследовали должным образом.

Накануне, 22 декабря, новый вариант использования здания Конюшенного ведомства представил общественности заслуженный художник РФ Иван Уралов. 

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