Макаров назвал два главных слова 2020 года

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что главными словами 2020 года были "карантин" и "конституция".

- Каждый житель планеты Земля прочувствовал, что такое пандемия, - сказал спикер во время брифинга 23 декабря.

Наиболее важным событием 2020 года он назвал всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию.

- Безусловно, год был необычным. Пожалуй, единственный такой год, к сожалению, в истории нашего петербургского парламента, - подвёл итог Макаров.

23 декабря будет последним для петербургского Заксобрания в 2020 году. Депутаты намерены объявить перерыв в своей работе и уйти на каникулы с 30 декабря.

Сергей Еремеев

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