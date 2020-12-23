Макаров пообещал, что депутаты-единороссы будут работать все новогодние каникулы

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в ответ на вопрос о планах на новогодние праздники, заявил, что он и его коллеги по фракции "Единая Россия" будут трудиться на территориях.

В планах - поздравление детей и посещение больниц и встречи с ветеранами, которые находятся на самоизоляции.

Отдельно спикер отметил, что все праздники, в том числе и в новогоднюю ночь будет работать колл-центр "Единой России", в котором намерены дежурить депутаты ЗакСа.

Сергей Еремеев

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