Госдума одобрила идею блокировать в РФ иностранные сайты за за цензуру против россиян и СМИ

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, дающих Роскомнадзору возможность блокировать интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ и россиян, информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Под действие законопроекта попадут, в том числе, платформы YouTube, Facebook, Google и в Twitter. Документ предполагает, что за цензуру в отношении россиян и российских СМИ по национальности, профессии, религии или из-за зарубежных санкций будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы для сайтов. перечень ресурсов-нарушителей будет Роскомнадзор.

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев ресурсов-нарушителей. Сначала регулятор будет направлять в их адрес предупреждение о необходимости устранить нарушение, в случае невыполнения требования – блокировать.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы после того, как ряд каналов государственных российских СМИ были заблокированы на YouTube, Facebook, Google и в Twitter. Так, РКН требовал снять ограничения с фильма RT о протестах в США и других сюжетов канала, материалов "России-1", РИА "Новости" и Sputnik.