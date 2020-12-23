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13:40

Шишкина просит Беглова помешать строительству небоскреба на площади Чернышевского

фото ЗакС политика Шишкина просит Беглова помешать строительству небоскреба на площади Чернышевского

Планы инвесторов построить на месте гостиницы "Россия" 460-метровый небоскреб встретили отпор у лидера петербургских справедливороссов Марины Шишкиной. По ее мнению, проект не может быть приемлемым сразу по нескольким причинам: он не только исказит весь облик города и Московского района в частности, но и с высокой долей вероятности навредит соседним зданиям и объектам, поскольку для строительства потребуется как минимум огромный котлован. Площадь Чернышевского, где планируется поместить сверхвысокое здание, по мнению политика, для этого слишком мала и тесна, а, кроме того, для жителей стройка способна стать экологическим бедствием.

"Если туда втиснуть небоскреб, это будет, во-первых, небезопасно для самого колосса, фундаменту которого придется буквально на цыпочках стоять среди плотной сложившейся застройки, а, во-вторых, для горожан, которые живут по соседству. Будет нарушена охранная зона и эстетическое равновесие в микрорайоне. Если губернатор не встанет на сторону петербуржцев, горожанам вновь с помощью публичного протеста придется защищаться от гигантомании инвесторов", - сформулировала женщина свою позицию.

Кроме того, Шишкина напоминает, что в районе Парка Победы намечена еще одна масштабная стройка - на месте снесенного СКК, которой тоже многие недовольны.

Общественные слушания по проекту небоскреба завершатся 31 декабря. Предположительно, инвестировать проект могут структуры, близкие к акционерам гостиничной группы "Каротекст".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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