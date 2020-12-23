Хинштейн вступил со Шнуровым в стихотворную перепалку из-за законопроекта о соцсетях

Единоросс Александр Хинштейн, ставший одним из авторов поправки, регулирующей социальные сети, решил ответить критику своей деятельности, члену Партии роста, музыканту Сергею Шнурову в поэтической форме. Содержание его произведения представляет собой, главным образом, разбор личности и публичного поведения Шнурова, а не особенностей законопроекта. В частности, депутат не устраивает склонность оппонента к использованию ненормативной лексики, хотя Хинштейн в своем стихотворении тоже прибегает к ней.

"Богат, могуч язык наш русский -

Две сотни с лишним тысяч слов!

Но слаще всяческой "капусты"

Шнуру пять бранных "матюков", - в частности, гласит текст произведения, опубликованный в Twitter Хинштейна.

По мнению единоросса, лидер "Ленинграда" - "певец редисок", имеющий нецензурную и уничижительно звучащую кличку.

Первоначальный предмет дискуссии, законопроект Хинштейна и Боярского, накладывает на администрации соцсетей обязательство самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент или же за блокировкой обращаться в Роскомнадзор.