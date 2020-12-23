В Петербурге окончательно утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса в пандемию

Петербургский парламент 23 декабря одобрил в третьем чтении законопроект Смольного о налоговых льготах для предпринимателей на период коронавирусных ограничений.

Согласно документу, в частности, до начала 2024 года продлят налоговые каникулы по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Проектом закона предусматривается, что до 2022 года будут продлены льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы и отельеров.

Предприниматели, использующие в своем бизнесе электрокары, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота распространится только на новые, не бывшие в эксплуатации электромобили. Кроме того, от транспортного налога освободят предпринимателей, использующих машины, которые работают на природном газе. Не будет облагаться налогом и водный транспорт, который участвует в музейной деятельности. В Смольном объяснили, что это касается в первую очередь крейсера "Аврора" и ледокола "Красин".

В рамках второго чтения были приняты несколько поправок к документу. Среди них предложение фракции "Единая Россия" о поддержке с помощью налоговых льгот туристической отрасли.

Сергей Еремеев