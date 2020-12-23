После показаний Тесака в России задержали шестерых неонацистов

Шесть россиян, подозреваемых в убийствах на национальной почве, задержали в Москве, Тюмени и Сочи, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Отмечается, что показания на них дал известный неонацист Максим Марцинкевич (Тесак), участвовавший в этих преступлениях лично и скончавшийся в сентябре. Смертельные нападения датируются 2003 и 2007 годами.

"Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности", - гласит сообщение.

У фигурантов дела силовики при задержании изъяли оружие и запрещенную символику.

Напомним, что 36-летнего Тесака осенью нашли мертвым в камере в Челябинске. Следственный комитет несколько раз отказывался расследовать обстоятельства его кончины. Правоохранители настаивают на том, что это был суицид, тогда как сторонники Марцинкевича придерживаются версии о преднамеренном убийстве. Значительную часть своей жизни неонацист провел под уголовным преследованием и был судим неоднократно.

Фото: ВКонтакте / Максим Марцинкевич