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14:59

Власти Петербурга решили изменить условия для расселения коммунальных квартир

фото ЗакС политика Власти Петербурга решили изменить условия для расселения коммунальных квартир

Законодательное собрание 23 декабря приняло за основу пакет поправок Смольного в законы Петербурга, связанные с жилищной политикой. Инициатива призвана повысить эффективность расходования средств, выделяемых на эту цель.

Согласно документу, нельзя будет одновременно участвовать в программе "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" и состоять на учете согласно закону "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Соответствующее право оставят только за ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами и многодетными семьями.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заметила, что квартиры ветеранам должны были передать ещё пять лет назад. 

Если раньше на учет нуждающихся в жилых помещениях мог встать любой гражданин, проживающий в Петербурге не менее 10 лет и являющийся собственником или нанимателем комнаты в коммунальной квартире, то теперь такой гражданин должен будет доказать, что он малоимущий.

Также власти намерены стимулировать выкуп последних свободных комнат в коммуналках. Согласно законопроекту, граждане, состоящие на жилищном учете, смогут приобрести последние комнаты за треть от их рыночной стоимости, вне зависимости от даты принятия на жилищный учет. В Смольном полагают, что такая мера ускорит процесс расселения коммунальных квартир.

Беспартийный депутат Максим Резник сказал с трибуны, что не верит в способность действующей власти решить проблему коммуналок. 

- В моем понимании нынешняя власть кардинально решить эту проблему не сможет. Потому что человек не является её приоритетом. Конечно, если фамилия этого человека не Тимченко или Ротенберг, - отметил парламентарий.

Резник добавил, что у государства в приоритете производство танков и боевых самолётов, а не обеспечение граждан квартирами. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил на это, что благодаря своим танкам и беспилотникам Россия сохраняет независимость.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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