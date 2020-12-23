ЗакС принял законопроект о добыче подземных вод и подземном строительстве

Собственники участков в Петербурге смогут в уведомительном порядке строить сооружения глубиной до пяти метров и использовать добытые ими полезные ископаемые и подземные воды.

Проект соответствующего закона городское Заксобрание приняло за основу 23 декабря. Инициативу подготовил член КПРФ Александр Рассудов в соавторстве с единороссом Денисом Четырбоком.

Ископаемые и воду на своем участке нельзя будет потреблять в объеме более 100 кубических метров в сутки. Уведомление собственник будет обязан подать за 14 дней до старта работ.

Сергей Еремеев

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