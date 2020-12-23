В МО "Красное село" выбрали главу на заседании с шестью депутатами

В муниципальном образовании "Красное село" 21 декабря прошло заседание совета, на котором присутствовало шесть из десяти избранных депутатов, сообщил ЗАКС.Ру и.о. главы МО Евгений Мареев. Он заявил, что все присутствующие единогласно проголосовали за избрание его руководителем муниципалитета.

В статье 16 Устава "Красного села" прописано, что на заседании по выбору главы должно присутствовать "не менее 2/3 от числа избранных депутатов". Мареев заявил изданию, что кворум на заседании все же был и положил трубку, не прокомментировав положения Устава.

Мундеп округа Ольга Воронина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, сама она на этом заседании не присутствовала по личным причинам. К тому же она не знала, что на встрече планируется выбрать главу, утверждает Воронина. Она уточнила, что не знали об этом и два других мундепа, ранее выступавшие против избрания Мареева. Если бы они об этом знали, то все вместе пришли и выступили бы против, заявила Воронина.

Она добавила, что сама придерживается позиции о нелегитимности прошедших выборов глав шестью депутатами. Однако, считает Воронина, это непростой вопрос. В Уставе все написано очень обтекаемо и по факту сейчас в совете только девять депутатов, уточнила мундеп.

Осенью 2019 года в МО "Красное село" избралось 10 человек. В ноябре 2020 года совет лишил мандата Николая Колошинского, после получения письма от губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что мундеп якобы совершил ошибки в декларации. Депутат заявил, что с его документами все в порядке, и пытался оспорить лишение мандата в суде, но проиграл.

Колошинский ранее выступал против избрания Мареева главой муниципалитета. В разговоре с ЗАКС.Ру экс-мундеп заявил, что считает решение совета о выборах руководителя нелегитимным.

Фото: МО "Красное село"

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