Соболь оштрафовали после задержания у дома, где живет герой расследования об отравлении Навального

Перовский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей после задержания у дома Константина Кудрявцева, который фигурирует в расследовании The Insider и Bellingcat об отравлении политика Алексея Навального, передает "МБХ медиа".

На Соболь составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованием полицейского). Накануне по той же статье сотрудников "Навальный Live" Ольгу Ключникову и Акима Керимова арестовали на семь суток, а активиста Константина Распопова оштрафовали на тысячу рублей.

Соболь и других задержали вечером 21 декабря, когда они приехали к дому Кудрявцева. Случилось это после того, как Навальный опубликовал запись разговора, в котором человек, которого считают Кудрявцевым, рассказывает, что "операции" по отравлению политика помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а "вещество" было нанесено на трусы.

В ФСБ запись назвали подделкой, а публикацию расследования – провокацией, направленной на дискредитацию службы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот материал не смотрели, но высказал "личную точку зрения", что у Навального "наблюдается ярко выраженная мания преследования" и можно установить "определенные проявления мании величия".