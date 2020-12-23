Суд отказался перевести Фургала из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, передает ТАСС.

Сторона защиты обжаловала продление ареста, попросив суд перевести Фургала под домашний арест. В таком случае он бы проживал у родственников в Москве.

Однако суд отклонил апелляцию. Фургал останется под стражей до 9 марта 2021 года, как решил ранее Басманный суд Москвы.

Фургал арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.