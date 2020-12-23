Дачу Людомира Змигродского отреставрируют по программе "рубль за метр"

Исторический памятник, дача Людомира Змигродского в Сестрорецке будет отреставрирована арендатором по программе "рубль за метр", сообщает сайт КГИОП. Согласно договору со Смольным, на ремонтные работы в законсервированном объекте у него есть не более семи лет. Всего же загородный дом передали в пользование индивидуальному предпринимателю на сорок девять лет.

"Богатство деревянного декора и приемов оформления фасадов и кровли выделяет его из типичной застройки Сестрорецка", - гласит сообщение.

Дачу построили в 1903-1906 годах, причем автор архитектурного проекта неизвестен. Ее изображение в начале XX века нередко использовали на открытках. В советские годы в сооружении функционировала база отдыха.

Законопроект о передаче объектов культурного наследия инвесторам по ставке 1 рубль за 1 кв.м в аренду был разработан в 2017 года. В этом году таким образом в том же Сестрорецке поступили с дачей Кочкина.