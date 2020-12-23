Путин раскритиковал происходящее на полигоне "Красный бор"

Ликвидация мусорного полигона "Красный бор", с точки зрения президента Владимира Путина, оставляет желать лучшего, что он дал понять вице-премьеру Виктории Абрамченко на объединенном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Вспомнил про северо-западный полигон глава государства, обсуждая текущую ликвидацию химического загрязнения в Иркутской области, и призвал подчиненных тоже не забывать про этот объект.

"Там ничем не лучше ситуация, чем в Усолье-Сибирском", - цитирует Путина ТАСС.

Рассказывая президенту о ходе рекультивации в "Красном бору", Абрамченко заверила его, что утвержденный план работ полностью выполняется и "никаких отступлений нет".

Существующий с конца 1960-х годов, прошлым летом полигон был передан в федеральную собственность. Находившийся в должности врио губернатора Петербурга Александр Беглов обещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован к 2079 году.