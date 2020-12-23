Прокуратура запросила для аспиранта МГУ Мифтахова шесть лет колонии

Государственное обвинение запросило для аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса "Единой России", шесть лет колонии, сообщила адвокат Светлана Сидоркина в Telegram-канале "Агоры".

Инцидент, легший в основу дела, имел место в январе 2018 года на окраине Москвы. В деле фигурируют еще два человека, которым запрашивают условные сроки. Всех троих обвиняют в причастности к нападению на офис единороссов, в ходе которого было разбито окно и брошена внутрь помещения дымовая шашка. Примечательно, что обвинение во многом строится на показаниях засекреченного свидетеля, "заговорившего" через год после инцидента.

Мифтахов уже два года сидит в СИЗО. На судебных заседаниях его адвокаты заявляют, что это ничем не обосновано и что всякий раз суд должен предъявлять причину, по которой целесообразно содержать активиста под стражей.

Примечательно, что ранее Мифтахова преследовали по статье об изготовлении взрывчатых веществ, причем он жаловался на пытки в ходе следствия. Дело в итоге развалилось, а молодого человека отпустили.