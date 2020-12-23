Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина получила от суда в Москве наказание в виде двух лет лишения свободы условно, передает "Медуза". Ее судили по скандально известной "дадинской" статье 212.1 УК, фактически предполагающей повторное наказание за одно и то же действие, а именно, за нарушение в ходе проведения публичного мероприятия. Акций с задержаниями у Галяминой накопилось три, как того и требует статья.

Прокуратура запрашивала для нее три года колонии. К зданию суда поддержать женщину пришли сотни людей. За прекращение дела Галяминой поставили свои подписи более 150 тысяч россиян в интернете.

Как и сама фигурантка дела, так и многие политологи убеждены в политическом характере преследования Галяминой: она стала одним из главных лиц кампании "НЕТ!" против поправок в Конституцию нынешним летом. Кроме того, имея судимость, она не сможет участвовать в выборах в Государственную думу следующего года, а такие амбиции у нее имелись.