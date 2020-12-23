18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:32

"Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

фото ЗакС политика "Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Бывший начальник главного военно-медицинского управления Минобороны и Военно-медицинской академии Александр Белевитин стал спецпредставителем губернатора Петербурга по здравоохранению и медицине, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, на эту должность Белевитин пришел по приглашению губернатора Александра Беглова. Среди его обязанностей называют составление отчетов по ситуации с эпидемией коронавируса в Петербурге.

Еще одним спецпредставителем губернатора по медицине называют Арфения Тер-Минасова. Источники утверждают, что оба они ездят по поликлиникам и составляют отчет о работе первичного звена.

Белевитин в 2011 году стал фигурантом дела о взятках. По версии следствия, он и его заместитель в 2009 году обеспечил медорганизации победу в тендере на поставку томографа для Минобороны. В 2012 году Белевитина приговорили к восьми годам колонии, спустя полтора года он вышел на свободу досрочно.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:53 Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

18:32 Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

14:02 В Петербурге окончательно утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса в пандемию

11:22 Коронавирус унес жизнь супруги Георгия Полтавченко

11:07 В России выявили еще 27,5 тысяч заболевших COVID-19, в Петербурге - опять 3,7 тысячи

9:51 Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

22 декабря, 20:56 Беглов рассказал оперштабу об отсутствии проблем с лекарствами в больницах Петербурга и тестах на коронавирус

22 декабря, 18:51 Эргашев оценил готовность одного из павильонов "Ленэкспо" к приёму COVID-больных

22 декабря, 18:33 Минздрав: Более 1,1 млн россиян болеют коронавирусом сейчас

22 декабря, 18:15 Отельеры Петербурга оценивают "новогодние" потери бизнеса в 800 млн рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:50 За одну неделю цены на сахар устремились вниз

19:42 Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

19:24 Залы Эрмитажа отремонтируют почти за 20 млн рублей

19:16 Муниципал: Три избранных депутата МО "Московская застава" пожаловались в Горизбирком на пассивность ИКМО

19:15 ЗакС и выборочная градозащита

19:01 Муниципал: Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

18:53 Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

18:32 Аппарат ЗакСа отказался регистрировать письма депутатов о Благовещенской церкви к губернатору и президенту

18:32 Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

17:56 Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

17:32 "Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

17:32 Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

17:18 Прокуратура запросила для аспиранта МГУ Мифтахова шесть лет колонии

17:02 Лидера движения "За новый социализм" Платошкина оставили под домашним арестом до марта

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru