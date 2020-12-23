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23 декабря, 17:56

Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

Горсуд Петербурга зарегистрировал иск исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и других заявителей об установлении факта нарушения в декларации губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Заявители утверждают, что Беглов в сведениях о доходах за 2019 год не указал, что в его пользовании находится загородная резиденция в поселке Комарово. Они просят суд проверить вероятное нарушение законодательства. К производству заявление пока не принято.

Пивоваров объявил о намерении подать в суд подобный иск заявил 9 декабря. Он утверждает, что Беглов не отразил в декларации государственную резиденцию в Комарово, хотя по закону госслужащие должны указывать и личную недвижимость, и временно используемую государственную.

Таким образом Пивоваров отреагировал на массовое исключение независимых депутатов из муниципальных советов из-за мелких недочетов в декларациях. Напомним, ранее из-за якобы имеющихся ошибок в сведениях о доходах и имуществе от полномочий были освобождены муниципальные депутаты Анна Каруличева (МО "Нарвский округ"), Светлана Уткина (МО "Финляндский округ") и Вера Морозова (МО "Малая Охта"). Поводом для претензий к Уткиной и Морозовой, к примеру, стали неуказанные нулевые счета их мужей в банке.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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