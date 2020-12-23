Аппарат ЗакСа отказался регистрировать письма депутатов о Благовещенской церкви к губернатору и президенту

Аппарат Законодательного собрания Петербурга отказался регистрировать письма 10 депутатов к губернатору города Александру Беглову и президенту России Владимиру Путину по вопросу о передаче РПЦ помещений второго этажа Благовещенской церкви (усыпальницы), где сейчас располагается Музей городской скульптуры. Об этом ЗАКС.Ру сообщил автор инициативы, парламентарий Максим Резник.

Вместе с ним под письмами свои автографы оставили депутаты от "Справедливой России" (Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров), Партии роста (Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко), КПРФ (Ольга Ходунова, Ирина Иванова и Александр Рассудов) и от "Яблока" (Борис Вишневский).

Резник сообщил, что 23 декабря три раза пытался зарегистрировать документ в трех разных видах: без бланка, на бланке парламента и на бланке депутата. В последнем случае ему заявили, что тогда на бумаге может быть только подпись одного парламентария, а не 10, рассказал Резник. По его словам, за все время работы ЗакСа аппарат всегда регистрировал обращения.

В пресс-службе парламента ЗАКС.Ру сообщили, что пока не владеют подробностями по ситуации.

Резник опубликовал обращения на своих страницах в социальных сетях. Депутаты в своем письме к президенту сообщают о сложившейся ситуации вокруг помещений Благовещенской церкви. В частности, они рассказали, что на втором этаже находится экспозиция, которую физически можно перенести, но она связана с первым этажом, где расположены 108 надгробных памятников. Большая часть из них "являются неотъемлемыми частями самого здания", пишут депутаты.

Парламентарии сообщили, что изначально здание строили как усыпальницу на деньги городской казны. Также депутаты добавили, что музей никогда не мешал проведению богослужений в церкви.

Они со ссылкой на законодательство напомнили, что нельзя передавать религиозным организациям помещения, которые относятся к музейным коллекциям. Находящееся в Благовещенской церкви надгробные памятники включены в состав Музейного фонда России, сообщили депутаты. Они просят Путина обратить внимание на сложившиеся обстоятельства и взять ситуацию на контроль. Беглову же парламентарии предложили приостановить процедуру передачи помещений церкви и провести встречу с депутатами.

Напомним, ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что большим событием для РПЦ было бы получение Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей. Сейчас они находятся в пользовании Музея городской скульптуры. Митрополит Варсофоний уже направил заявку на получение РПЦ второго этажа Благовещенской церкви, а власти города подобрали музею новое помещение.

Путин высказался положительно о передаче Епархии зданий, которые относятся к Александро-Невской лавре, но не принадлежят РПЦ. Глава государства в начале декабря заявил, что "на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть".

София Саттарова

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