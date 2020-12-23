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19:01

Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

фото ЗакС политика Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов от Партии роста Оксаны Дмитриевой и Сергей Трохманенко о лишении полномочий муниципальных депутатов города за якобы обнаруженные ошибки в их декларациях о доходах. Парламентарии попросили главу города поручить комитету территориального развития установить четкие и единые для всех депутатов и гражданских служащих критерии, по которым нарушение в отчете о доходах и имуществе признаются существенным или несущественным. На время же разработки этих критериев депутаты предложили рекомендовать муниципалитетам приостановить принятие решений о лишении полномочий мундепов. 

Беглов в своем ответе заявил, что декларации проверяет не комитет, а непосредственно администрация губернатора. Глава города добавил, что критерии ведомство берет из документа Минтуда - "Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции". Создать дополнительные критерии правительство Петербурге не может - нет полномочий, заявил Беглов. 

"Обзор практики..." от Минтруда представляет из себя документ, где перечислено, за какие нарушения какие меры наказания применяли муниципальные и государственные органы. Муниципальные советы Петербурга при лишении мандатов своих оппозиционных коллег заявляли, что не могут перечить слову губернатора: если он решил, что нарушение существенно и депутат должен быть лишен полномочий, то такое решение и следует принять.  


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