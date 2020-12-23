Залы Эрмитажа отремонтируют почти за 20 млн рублей

На сайте госзакупок появился тендер, предполагающий реставрацию нескольких помещений Эрмитажа: Иорданской галереи, Министерского коридора и еще пяти залов. Кроме того, обязательства по будущему контракту включат в себя ремонт знаменитой парадной Октябрьской лестницы. За все это государственный музей заплатит не более 19,8 млн рублей. По всей видимости, контракт подпишут с компанией Союзспецреставрация". На проведение работ у подрядчика будет 220 дней.

После того, как КГИОП даст "добро" на начало работ, в Зимнем дворце должны будут починить 46 окон (включая замену стекол и реставрацию рам) и подоконников - как деревянных, так и каменных. Больше всего действий со стороны подрядика запланировано в Иорданской галерее и Министерском коридоре.