За одну неделю цены на сахар устремились вниз

После того, как по распоряжению президента Владимира Путина в европейской части России ритейлеры заморозили цены на подсолнечное масло и сахар, эти товары в среднем и в целом по стране подешевели на 1% и 3,2% соответственно. Это следует из новейшего отчета Росстата, опубликованного на сайте ведомства. Специалистами при его составлении исследовался период с 15 по 21 декабря. При этом обращает на себя внимание то, что в семи регионах сахар продолжил дорожать, а подсолнечное масло и дальше растет в цене в целых 33 субъектах РФ.

Что касается остальных продуктов из базовой потребительской корзины, цены на которые замораживать не стали, то заметнее всего растут в цене куриные яйца (рост 3,2% за неделю). Несколько уступают им овощи (2,9%), из которых сильнее других дорожают огурцы (10%).

Напомним, что производители, договорившись с торговыми сетями, смогли установить фиксированную оптовую цену: для килограмма сахара она составила 36 рублей, а для литра подсолнечного масла - 95 рублей (46 и 110 рублей в розницу, соответственно).