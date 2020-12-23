В Кремль закупают новогодние елки из Дании

В Кремль, Белый дом и здание администрации президента поставят 35 живых новогодних елок, выращенных в Дании. На соответствующую закупку обратили внимание "Открытые медиа". Заказчик, управление делами президента, разместил контракт на 2,9 млн рублей. Датское происхождение деревьев - обязательное условие закупки для поставщика.

Больше всего в закупке трехметровых елок, они же - самые дешевые (по 52 980 и 75 877 рублей каждая). Самое дорогое дерево, класса "супер-премиум", обойдется управлению делами президента в 209 196 рублей, а высота ее - 7 метров.

Напомним, что главную петербургскую елку установили на Дворцовой площади в первой декаде декабря. Родом она из Всеволожского района Ленобласти и обошлась городскому бюджету в 10 млн рублей. Еще 3 млн ушло на украшения.