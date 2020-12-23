18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

23 декабря, 20:23

В Кремль закупают новогодние елки из Дании

фото ЗакС политика В Кремль закупают новогодние елки из Дании

В Кремль, Белый дом и здание администрации президента поставят 35 живых новогодних елок, выращенных в Дании. На соответствующую закупку обратили внимание "Открытые медиа". Заказчик, управление делами президента, разместил контракт на 2,9 млн рублей. Датское происхождение деревьев - обязательное условие закупки для поставщика.

Больше всего в закупке трехметровых елок, они же - самые дешевые (по 52 980 и 75 877 рублей каждая). Самое дорогое дерево, класса "супер-премиум", обойдется управлению делами президента в 209 196 рублей, а высота ее - 7 метров.

Напомним, что главную петербургскую елку установили на Дворцовой площади в первой декаде декабря. Родом она из Всеволожского района Ленобласти и обошлась городскому бюджету в 10 млн рублей. Еще 3 млн ушло на украшения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

22 декабря, 16:46 Из-за ажиотажного спроса на бесплатные ёлки в Ленобласти закрылось одно из лесничеств

22 декабря, 13:56 Беглов распорядился создать праздничный оперативный штаб

21 декабря, 20:55 Депутат ЗакСа Назарова подарила врачам новогоднюю елку и продуктовые наборы

21 декабря, 15:05 31 декабря сделали выходным днем для петербуржцев

18 декабря, 18:02 Беглов выступит "помощником Деда Мороза" и подарит детям брюки, рубашку и краски

18 декабря, 14:28 Новогоднюю ёлку у администрации Фрунзенского района украсили карикатурами на Серова

18 декабря, 9:56 Власти Ленобласти объявили 31 декабря нерабочим днём

15 декабря, 13:59 На праздники постояльцы петербургских отелей смогут питаться только в номерах

15 декабря, 9:51 "Это здорово": Губернатор НАО объявил 31 декабря нерабочим днём

14 декабря, 13:53 В ГЦРПО объяснили, на что уйдут 13 млн рублей, потраченных на расстроившую петербуржцев ель


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:02 "Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

20:57 В комздраве считают достаточным количество коронавирусных коек

20:23 В Кремль закупают новогодние елки из Дании

19:50 За одну неделю цены на сахар устремились вниз

19:42 Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

19:24 Залы Эрмитажа отремонтируют почти за 20 млн рублей

19:16 Муниципал: Три избранных депутата МО "Московская застава" пожаловались в Горизбирком на пассивность ИКМО

19:15 ЗакС и выборочная градозащита

19:01 Муниципал: Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

18:53 Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

18:32 Аппарат ЗакСа отказался регистрировать письма депутатов о Благовещенской церкви к губернатору и президенту

18:32 Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

17:56 Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

17:32 "Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru