В комздраве считают достаточным количество коронавирусных коек

После "коечного кризиса" на прошлой неделе ситуация с местами в стационарах для коронавирусных больных стабилизировалась, считает начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи петербургского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. На сегодняшний день, по ее словам, нет необходимости выписывать больных раньше времени, стремясь сэкономить места.

"Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается, есть свободные койки в госпитале "Ленэкспо", он сейчас работает на другом уровне, там компьютерная томография проводится, есть койки реанимации. Есть еще койки в федеральных учреждениях, динамика высокая, много выписывается из стационаров. Кто нуждается в стационарном лечении, будут пролечены и выписаны только в случае улучшения", - рассказала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По оценке Соловьевой, город находится в стадии "наблюдения за началом плато" по коронавирусу, и есть надежда, что динамика станет более понятной и можно будет более уверенно говорить о достижении плато до конца этого года.

Отметим, что к концу прошлой недели свободными оставалось менее 30 коек для коронавирусных больных. За один сегодняшний день, 23 декабря, центр им. Алмазова развернул 150 дополнительных коек.