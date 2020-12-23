"Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

Муниципальный депутат из Москвы Юлия Галямина приговорена к двум годам условно по "дадинской" статье за нарушение закона о митингах. Теперь она не сможет принимать участие в ближайших выборах - в сентябре 2021 года Россия должна выбрать новый состав Государственной Думы. Что о приговоре думают оппозиционные петербургские и московские политики - в материале ЗАКС.Ру.

фото со страницы Юлии Галяминой "ВКонтакте"

Тверской районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). В основу ее дела легли административные протоколы, которые на мундепа составили во время протестов летом 2019 года. Тогда в Москве проходили акции против отказа регистрировать оппозиционных политиков в кандидаты в городскую думу. Следственный комитет заявил, что Галямина не только участвовала в акциях, но и призывала других к ним присоединиться, а участники мероприятия мешали движению пешеходов и автомобилей. По тем протоколам Галямина уже получила штрафы на 70 тысяч рублей и аресты в общей сложности на месяц.

Также СК заявил, что муниципальный депутат в 2020 году в социальных сетях якобы призывала людей принять участие "в незаконном массовом мероприятии" 15 июля. Тогда в столице власти не согласовали митинг, и оппозиционеры решили просто собрать подписи под иском против поправок в Конституцию. Следственный комитет считает, что действия Галяминой якобы "были направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства и носили умышленный характер". Мундеп уже заявила, что намерена обжаловать решение суда. Она уверена в своей невиновности и считает приговор несправедоивым и нечестным, передает "Эхо Москвы".

Согласно законодательству, человек с условным сроком не имеет права преподавать и занимать выборную должность. То есть Галямина теряет свое место преподавателя в Высшей школе экономики, мандат муниципального депутата и не сможет участвовать в выборах в Государственную Думу. О желании войти в федеральный парламент мундеп неоднократно заявляла.

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров написал на своих страницах в социальных сетях, что приговор Галяминой нужен был властям. По мнению политика, на это как минимум три причины. В частности, Пивоваров считает, что мундепа таким образом решили отстранить от выборов в Государственную Думу: "У Галяминой годами наработанный электорат, да и выборы в Москве явно будут очень сложными для власти". Также приговор связан с тем, чтобы лишить ее возможности преподавать и полномочий муниципального депутата, полагает политик.

"Галямина — одна из самых ярких мундепов в Москве, которая не только помогала жителям своего района, но и обучала других менее опытных депутатов. Теперь её лишают и этого", - написал Пивоваров.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник считает, что общество должно добиваться смягчения приговора для Галяминой. По его мнению, решение суда было политически мотивированным.

- Наверное, власти рассчитывают, что приговор воспримут как мягкий, ведь не посадили же. Но на самом деле Юлии ломают жизнь, лишают возможности быть депутатом, хотя ее избрал народ, лишают возможности участвовать в выборах, что для политического деятеля равносильно поражению в правах, лишают возможности преподавать. Просто лишают всего, чем она жила, - заявил парламентарий ЗАКС.Ру.

Другой депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов назвал приговор мундепу несправедливым. По его словам, теперь многие жители столицы лишатся поддержки в ее лице.

- Насколько я знаю от моих знакомых в Москве, Юлия Галямина не просто уважаемый человек, её общественная и депутатская деятельность была очень полезна для людей. Приговор, вынесенный сегодня, лишит многих надежды и на поддержку, и на справедливость, - считает Амосов.

Его коллега по ЗакСу Борис Вишневский ("Яблоко") также остался недоволен приговором. Он уверен, что такое судебное решение принято, "чтобы напугать всех, кто выступает против [президента России Владимира] Путина". "Очередное расправосудие", - заключил депутат.

Муниципальный депутат из Москвы Илья Яшин, как и Максим Резник, считает, что Галяминой "ломают жизнь", забирая у нее право находиться в легальном политическом поле. Он отметил, что условный срок лучше реального, но это не должно вызывать позитивных эмоций:

"Каждый раз когда судья произносит слово "условно" по таким позорным делам, ты непроизвольно вздыхаешь с облегчением. И каждый раз одёргиваешь себя — чему тут радоваться? Человек получил судимость буквально на пустом месте, уголовное дело сфабриковано с первой до последней страницы", - написал Яшин в Facebook.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов отметил, что в России усиливаются репрессии. Приговор Галяминой - это сигнал другим оппозиционерам, которые проводят протестные акции, считает политик.

"Реальный срок властям не был нужен - для лишения депутатского мандата и блокировки выдвижения Галяминой на выборах в Госдуму достаточно и условной судимости. Плюс послан устрашающий сигнал другим оппозиционерам, которые организуют уличные акции протеста. Режим усиливает репрессии", - написал Удальцов в Twitter.

Подготовила София Саттарова

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