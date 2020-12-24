Депутата Вяткина удивил его комментарий закона о клевете, который он не давал

Минувшим вечером журналистка "Настоящего времени"* попыталась взять комментарий у автора поправок в законодательство о возвращении реальных сроков в качестве наказания по статье о клевете (ст. 128.1 УК), представителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Дмитрия Вяткина, однако ошиблась номером и поговорила не с тем человеком, который, к тому же, грубо оборвал диалог.

Между корреспонденткой телеканала и мужчиной произошел следующий разговор:

— Мы просто сегодня обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять.

— Чего, какой закон?

— О клевете.

— О чем?

— О клевете.

— Не надо комментариев никаких, идите в жопу.

В разговоре со Znak.com Вяткин пояснил, что с журналисткой "Настоящего времени" не разговаривал, на записи присутствует голос другого мужчины.

"Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи — явно не мой голос, кто там общается с журналисткой — понятия не имею. С журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю. За эти дни почти все, кто хотел получить мои комментарии, их получили", - сказал единоросс.

"Настоящее время" в свою очередь опубликовало опровержение и принесло депутату извинения. Телеканал объяснил произошедшее "технической ошибкой".

Накануне депутаты нижней палаты федерального собрания одобрили поправки Вяткина в третьем чтении. Наибольшая санкция по ним - за признанные клеветой обвинения в сексуальном насилии - предполагает пять лет колонии или 5 млн рублей штрафа. Заведомо ложные сведения об опасном заболевании человека караются 4 годами колонии или 3 млн рублей штрафа. Клевещущий в интернете гражданин может получить до двух лет колонии либо до 1 млн штрафа.

* "Настоящее время" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Обновлено: В материал внесены изменения после публикации опровержения на сайте "Настоящее время"