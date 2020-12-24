"Идите в жопу": Депутат-единоросс Вяткин прокомментировал СМИ свой закон о клевете

Автор поправок в законодательство о возвращении реальных сроков в качестве наказания по статье о клевете (ст. 128.1 УК), представитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Дмитрий Вяткин отказался комментировать собственную инициативу, грубо послав позвонившую ему журналистку "Настоящего времени". Запись эфира доступна на сайте телеканала.
Корреспондентка начала разговор представившись, после чего спросила у Вяткина, может ли он уделить ей несколько минут. Последний отказываться не стал.
Далее диалог состоялся следующий:
— Мы просто сегодня обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять.
— Чего, какой закон?
— О клевете.
— О чем?
— О клевете.
— Не надо комментариев никаких, идите в жопу.
Накануне депутаты нижней палаты федерального собрания одобрили поправки Вяткина в третьем чтении. Наибольшая санкция по ним - за признанные клеветой обвинения в сексуальном насилии - предполагает пять лет колонии или 5 млн рублей штрафа. Заведомо ложные сведения об опасном заболевании человека караются 4 годами колонии или 3 млн рублей штрафа. Клевещущий в интернете гражданин может получить до двух лет колонии либо до 1 млн штрафа.