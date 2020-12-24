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9:59

Детские лагеря Ленобласти примут 6 тысяч детей на новогодних каникулах

фото ЗакС политика Детские лагеря Ленобласти примут 6 тысяч детей на новогодних каникулах

Во время зимних каникул около шести тысяч детей посетят оздоровительные лагеря Ленинградской области, оповестили в пресс-службе администрации региона. В частности, уехать за город смогут дети медработников - причем на безвозмездной основе.

"Всего в регионе на зимних каникулах будет открыто 30 оздоровительных организаций. Учреждения оздоровления будут работать при 50% загрузке, родители будут наблюдать за отдыхом с помощью онлайн-платформ", - уточнили в областной администрации.

Ранее в понедельник региональный глава Александр Дрозденко подписал очередное антивирусное постановление о новых ограничениях в Ленобласти.

Как указано в документе, зимние смены в детских лагерях будут организованы при 50-процентном наполнении групп. При этом заезд отдыхающих должен быть одновременным до 30 декабря.

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