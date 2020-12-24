Петербургские школьники смогут заниматься по смешанной схеме до конца учебного года

Смольный решил продлить смешанный формат обучения в петербургских школах до конца учебного года, известила вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования в городе. Спрос на дистант, отметила она, огромный.

"Практически все ушедшие на дистант хотят сохранить его. И мы сохраним смешанное обучение до конца года. Мы пока не знаем, что будет, но наработанный опыт бесценен", - цитирует Потехину 78.ru.

Также вице-губернатор сообщила о том, что в Петербурге вдвое сократилось количество ушедших на карантин классов. На сегодняшний день их 290 из 21 тысячи, то есть порядка 3%. На пике заболеваемости последних недель их было 570.

"Педагогов на сегодняшний день заболевших 1,7 тысяча. Причём очень большая разница между педагогами старших классов и младших — в два раза чаще болеют те, кто ходит из класса в класс", - заключила Потехина.

Ранее в комитете по образованию известили о 361 классе, перешедшем на дистанционное обучение.

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