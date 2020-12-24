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10:56

"Левада": Треть россиян считают отравление Навального инсценировкой и провокацией спецслужб

фото ЗакС политика "Левада": Треть россиян считают отравление Навального инсценировкой и провокацией спецслужб

Подавляющее большинство (78%) опрошенных социологами "Левада-центра"* россиян знают об отравлении политика Алексея Навального, однако почти треть не верят в то, что оно было на самом деле, делится "Медуза" результатами изыскания.

61% респондентов сообщили, что "что-то об этом слышали", другие 17% заявили, что внимательно следят за процессом. Ещё 20% впервые услышали о деле от социологов, а 2% затруднились что-либо ответить.

30% участников опроса уверены, что "никакого отравления не было, это инсценировка". 19% опрошенных назвали инцидент "провокацией западных спецслужб". И лишь 15% россиян высказали мнение, что произошедшее с Навальным являлось "попыткой власти устранить политического оппонента".

Версии о провокации и инсценировке, отметили социологи, придерживались в основном россияне в возрасте старше 50 лет, доверяющие действующему президенту.

Напомним, Навальный впал в кому в самолете, следовавшем из Томска в Москву, 20 августа. 22 августа его перевезли медицинским бортом в Берлин. Российская сторона в течение нескольких месяцев представляла разные версии случившегося со своим гражданином, отрицая собственную причастность, тогда как лидеры стран Евросоюза последовательно указывали на след "Новичка". В декабре вышло международное журналистское расследование, в котором утверждается, что оппозиционером и его отравлением занималась целая команда людей из ФСБ. Одному из героев расследования Навальный даже позвонил и узнал новые для себя детали августовского происшествия.

*"Аналитический Центр Юрия Левады" (Левада-центр) внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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