В России побит очередной рекорд по суточному приросту COVID-больных и COVID-смертей

Коронавирусная инфекция подтвердилась у рекордного с начала пандемии количества россиян - 29 935 человек, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно 2 963 688 случаях заражения.

Кроме того, также поставлен антирекорд по суточному количеству COVID-смертей - зафиксировано 635 летальных исходов. За всё время с момента распространения болезни её жертвами стали 53 096 граждан.

В то же время за сутки сумели излечиться от инфекции 26 890 человек, всего таких граждан - 2 370 857.

Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировано в Москве - плюс 8 203 заражённых. Следом идут Петербург - 3 756, Московская область -1 538, Нижегородская область - 502.