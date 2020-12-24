18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:27

КСП нашла серьезные нарушения в деятельности Управления социального питания

фото ЗакС политика КСП нашла серьезные нарушения в деятельности Управления социального питания

Петербургская Контрольно-счетная палата опубликовала результаты четырехмесячной проверки Управления социального питания. Во главе с аудитором Юрием Шутовым специалисты изучали деятельность ведомства за 2018-2020 годы и в результате, помимо экономических претензий, предъявили ему также административные. Так, в отчете говорится, что управление, вопреки регламенту, систематически не сообщало ни в Роспотребнадзор, ни в прокуратуру о нарушениях в организации питания теми или иными социальными учреждениями. Таким образом, нарушители не несли никакой ответственности. Число случаев несообщения о нарушениях позволило КСП вменить управлению "ненадлежащее осуществление государственного контроля в сфере социального питания в Санкт-Петербурге".

В 2018 году управление неправомерно направило 25 млн рублей на ремонт имущества многоквартирного дома в Петроградского района, что расценивается как потеря денег городского бюджета. Цена другого контракта на ремонт помещений в этом здании (Пионерская улица, 22А) была дважды завышена, а некоторые оплаченные работы по факту не были выполнены.

В отчете также упоминаются неоднократные нарушения при организации и проведении госзакупок, несоблюдение условий и порядка оплаты труда: например, надбавки к зарплатам на общую сумму 2,5 млн рублей никак не обосновывались. Как грубые КСП квалифицировало нарушения в сферах бухучета и управления госсобственностью.

"Аналогичные нарушения финансово-хозяйственной деятельности допустила и Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья "Соцпит". 849,5 тысяч рублей из средств субсидии были направлены на оплату коммунальных услуг, хотя финансирование этой статьи расходов должно осуществляться за счет доходов от платных услуг", - говорится в тексте.

Результаты проверки КСП по традиции отправила губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненку и начальнику главка МВД Роману Плугину.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:36 Удальцову назначили 10 суток ареста, в суде он объявил голодовку

15:22 Глава Ростуризма нашла "беспрецедентными" меры поддержки петербургского турбизнеса

14:55 "Зарубка на моём сердце": Макаров рассказал о деле Романа Коваля и депутатских поправках

14:50 В Москве открывают вакцинацию для силовиков и духовенства

14:25 В Купчино построили хоккейную академию имени Харламова

14:16 "У отдельных есть желание вытолкнуть меня из ЗакСа": Макаров не намерен участвовать в грядущих выборах в Госдуму

13:40 "Вирус и днем не спит": Макаров выступил против закрытия общепита после 23:00

13:07 Госдума одобрила законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неповиновение силовикам

12:47 Почти треть сенаторов болела коронавирусом или контактировала с зараженными

12:36 Семейную пару приговорили совокупно к 25 годам колонии по делу о госизмене из-за свадебного фото

12:30 "Они глубоко ошиблись": После приговора Галямина намерена заниматься политикой еще активнее

12:27 Муниципал: ИКМО "Ланское" признало недействительными итоги выборов по 2-му округу

12:20 Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет через портал Госуслуги

11:50 Власти Ленобласти удвоят медикам выплаты за работу в праздники

11:48 Миронов снова предлагает выплатить тринадцатые зарплату, пенсию и стипендию

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru