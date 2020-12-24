Миронов снова предлагает выплатить тринадцатые зарплату, пенсию и стипендию

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, отталкиваясь от сообщений СМИ о неизрасходованных 4 трлн бюджетных рублей, как и в прошлом году, предложил выплатить всем россиянам по тринадцатой зарплате, пенсии и стипендии - в зависимости от возраста адресата. В противном случае, если перевести остаток денег на следующий год, политик не уверен, что Минфин сумеет ими грамотно распорядиться.

"Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах – без повышения потребительского спроса экономику не восстановить", - приводит его аргумент персональная пресс-служба.

Уже объявленные новогодние выплаты по 5 тысяч семьям с детьми Миронова радуют, но для него это "звучит так, будто они последнюю рубашку с себя снимают", тогда как "цифры просто смешные на фоне тех денег, что не дошли до страны".

Напомним, что в конце 2019 года неизрасходованным оказался один триллион рублей рублей из федерального бюджета.