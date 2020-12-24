Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет через портал Госуслуги

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву до конца года добавить возможность записи на вакцинацию от коронавируса в качестве дополнительной опции на портале Госуслуг, уведомляет официальный Telegram-канал разработчиков вакцины "Спутник V".

В России вакцинация от COVID-19 вне клинических испытаний стартовала две недели назад после соответствующего указа Владимира Путина.

Простым гражданам сделать прививку сегодня можно лишь в Москве и области - через собственные региональные электронные системы.

В других федеративных субъектах вакцинация пока не началась ввиду недостатка необходимых для этого препаратов: к примеру, "Спутник V" распределяется только по усмотрению областных минздравов. В то же время в регионы начали завозить разработку центра "Вектор" - "ЭпиВакКорона", однако вакцина ещё не прошла третий этап клинических испытаний.

Первыми, напомним, прививают медиков и учителей.