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12:30

"Они глубоко ошиблись": После приговора Галямина намерена заниматься политикой еще активнее

фото ЗакС политика "Они глубоко ошиблись": После приговора Галямина намерена заниматься политикой еще активнее

Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, которая накануне получила два года условного срока за неоднократные нарушения на митингах, полагает, что план властей запугать ее и отвратить от политической деятельности, если таковой был, провалился. Согласно новому законодательству, ее в ближайшее время должны лишить мандата и права избираться в органы власти, в том числе в Госдуму в 2021 году, куда она собиралась баллотироваться, но для нее это не повод отказываться от политической деятельности.

"Люди, которые все это затеяли в Администрации президента, глубоко ошиблись. Они не ограничили мою деятельность, наоборот, теперь у меня появилось очень много времени заниматься политикой. Они сами пожалеют, что они это сделали. С начала нового семестра мне уже запретят преподавать, и дальше у меня появится огромное количество времени, чтобы заниматься политикой", - рассказала женщина "Эху Москвы".

Приговор, как и многие ее коллеги по оппозиционному лагерю, несмотря на сравнительную мягкость, Галямина считает несправедливым, исполняющим функцию препятствия на пути в федеральный парламент.

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