Семейную пару приговорили совокупно к 25 годам колонии по делу о госизмене из-за свадебного фото

Калининградский областной суд огласил приговор в отношении обвиняемых в государственной измене супругов Константина Антонца и Антонины Зиминой: мужчину отправили в колонию на 12,5 лет, его жену - на 13 лет, уведомил "МБХ медиа" адвокат Михаил Баев.

"Антонцу Константину дали 12 лет и шесть месяцев строгого режима, Антонине Зиминой — 13 лет общего режима. Также штрафы по 100 тысяч рублей и ограничение свободы по году. Обжаловать, конечно, будем", – отчитался защитник супружеской пары.

Прокурор требовал для Антонца и Зиминой 13 и 14 лет лишения свободы соответственно. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены.

Вину в инкриминируемом правонарушении оба не признали.

Напомним, что в основу дела легли события, которые произошли весной 2015 года на свадьбе, куда пригласили бывшего одноклассника Зиминой - им и оказался сотрудник ФСБ. По словам отца подсудимой, мужчина сам предметно информировал окружавших его гостей о месте своей занятости, раздавая визитки и охотно делая фото с собравшимися. В числе присутствовавших были родственники невесты, проживающие в Латвии.

"Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как оперативник ФСБ не делал из своей работы секрета", - рассказывал отец Зиминой.

Однако вскоре после того, как фото, на которых был запечатлен оперативник, появились в интернете, а затем каким-то образом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, супругов задержали и обвинили в госизмене.

Примечательно, что сам силовик не проходил по делу даже свидетелем. Кроме того, во время разбирательства не были допрошены гости торжества, которые могли бы подтвердить информацию о том, что служащий ФСБ не скрывал сведений о роде занятий.

В июле 2018 года обоих супругов отправили под арест.