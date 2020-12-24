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12:47

Почти треть сенаторов болела коронавирусом или контактировала с зараженными

фото ЗакС политика Почти треть сенаторов болела коронавирусом или контактировала с зараженными

На итоговой пресс-конференции глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, среди прочего, уточнила число своих коллег, до которых в той или иной форме добралась коронавирусная инфекция. К их числу относится и она сама.

"Пятьдесят пять (из 170 - прим. ЗАКС.Ру) сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на изоляции в связи с контактами с ковидными больными", - цитирует ее РИА "Новости".

Отвечая на различные вопросы о вирусе, Матвиенко призналась, что еще не сделала себе отечественную прививку, а также призвала соотечественников не закупать лекарства впрок.

В свою очередь, последние данные о заболеваемости COVID-19 в нижней палате Федерального собрания датируются прошлой неделей. 15 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что 157 из 442 действующих депутата переносили на себе коронавирус, причем пятеро из них сумели заразиться повторно. На прошлой неделе инфекция унесла жизнь коммуниста Валентина Шурчанова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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