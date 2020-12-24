"Вирус и днем не спит": Макаров выступил против закрытия общепита после 23:00

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров побеседовал с "Фонтанкой" и, среди прочего, поведал о том, какие меры поддержки населения в условиях пандемии считает резонными, а какие - нет. Также единоросс предложил и свои варианты помощи гражданам.

Во-первых, Макаров полагает, что следует учредить "совет из ведущих специалистов в области медицины и фармакологии - академиков, профессоров, ученых-вирусологов" и прислушиваться к тому, какие они дают антивирусные указания.

Во-вторых, председатель Заксобрания запретил бы продажу антибиотиков без рецепта: многие граждане, не имея представления о том, как следует правильно лечиться, покупают сильнодействующие препараты и тем самым делают себе только хуже.

В-третьих, Макаров не ограничивал бы плановую госпитализацию людей с хроническими заболеваниями сердца и онкологией.

Наконец, парламентарий выступил в поддержку работы заведений общепита после 23:00.

"Я бы не стал запрещать для малого и среднего бизнеса многие вещи. Вот, например, что толку закрывать общепит после 23 часов. Вирус и днем не спит. Любой запрет должен быть логичным и обоснованным — тогда и люди скажут: трудно, но мы согласны", - поделился мнением Макаров.

Напомним, что на сегодняшний день бары и кафе должны закрываться в 23:00, а в новогодние праздники режим работы по решению чиновников станет еще строже. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января закрываться нужно будет уже в 19:00, а с 30 декабря по 3 января общепит не сможет принимать посетителей.

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