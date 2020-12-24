В Купчино построили хоккейную академию имени Харламова

После двух лет строительных работ на Пражской улице возвели и сдали Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова, передает строительное издание "Канонер". Сооружение, имеющее вид типовой коробки, получило адрес Пражская улица, 10к2, хотя на этом месте ожидался, со слов сына знаменитого хоккеиста, Александра Харламова, не имеющий равных в мире спортивный комплекс. Прямоугольной здание из плитки и стекла имеет от трех до пяти этажей.

Примечательно, что владелец участка, компания "ФТК", а также ее генеральный директор лично в ходе работ не раз штрафовались Госстройнадзором, поскольку вела их на незаконных основаниях. Разрешение на строительство фирма получила только спустя год после де-факто ведущихся работ.