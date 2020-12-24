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14:55

"Зарубка на моём сердце": Макаров рассказал о деле Романа Коваля и депутатских поправках

фото ЗакС политика "Зарубка на моём сердце": Макаров рассказал о деле Романа Коваля и депутатских поправках

Ответственность за каждого депутата - в том числе, за всех "провинившегося" - лежит на спикере петербургского парламента Вячеславе Макарове: об этом он сам заявил в разговоре с "Фонтанкой", когда речь зашла об арестованном народном избраннике Романе Ковале.

"Ситуация с Романом Ковалем — это зарубка на моем сердце. Всё, что происходит в Законодательном Собрании, — моя зона ответственности. Я отвечаю за каждого депутата, независимо от фракции", - начал Макаров.

По его словам, всех парламентариев он всегда предупреждает - не следует встречаться ни с какими представителями бизнеса в одиночку, ибо никогда не известно, какой удар в дальнейшем это может нанести по твоей репутации.

Продолжая тему Коваля, Макаров призвал подождать решения суда - перед тем, как ставить его заслугам какую-либо оценку. Сам он высоко ценит депутата как человека, имеющего награды и опыт работы в правоохранительных органах.

В продолжение темы у спикера поинтересовались, почему до сих пор депутатские поправки в бюджет являются закрытыми от общества. Макаров, не единожды обещавший, что все коррективы будут "открытыми и персонифицированными", заявил, что никто их не прячет.

"Бюджет кажется закрытым только для тех, кто туда никогда не заглядывал. Все документы, все решения, все поправки лежат на парламентском сайте в свободном доступе. Что-то вносится уже в исходный вариант бюджета, что-то поступает как поправка ко второму чтению. А дальше все по официальной процедуре", - закончил спикер.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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