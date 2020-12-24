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15:22

Глава Ростуризма нашла "беспрецедентными" меры поддержки петербургского турбизнеса

фото ЗакС политика Глава Ростуризма нашла "беспрецедентными" меры поддержки петербургского турбизнеса

Меры поддержки туристической сферы в пандемию, принятые депутатами ЗакСа накануне в рамках третьего пакета мер помощи бизнесу, высоко оценила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общий объем налоговых льгот для отрасли, как сообщает пресс-служба Смольного, оценивается в 3,6 млрд рублей.

"Считаю решение об освобождении туротрасли от ключевых региональных налогов на два года беспрецедентным", - считает Догузова.

По ее мнению, Петербург в этом направлении "совершил прорыв".

Отметим, что на два года от "профильных" налогов (земельного и транспортного) освободили как гостиницы, так и фирмы, занимающиеся туристическими перевозками. После того, как губернатор подпишет закон, занятые в туротрасли организации смогут подавать заявки на получение льгот.

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