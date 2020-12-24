Госдума одобрила проект закона о штрафах за нарушение финансирования митингов

Нижняя палата федерального собрания приняла в первом чтении проект законотворческой инициативы, предполагающей введение штрафов за нарушение порядка финансирования демонстраций, информирует "Интерфакс".

Согласно предлагаемым коррективам, правки в случае их окончательного утверждения будут внесены в статью 20.2 КоАП, в которой прописаны штрафы за нарушение порядка организации или проведения массового собрания граждан. Авторы проекта закона предлагают добавить в статью пункты, по которым за нарушение правил финансирования митинга его организаторам может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 40 часов. Также указано, что должностные лица могут быть оштрафованы от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица - от 70 до 200 тысяч рублей.

В случае, если демонстрацию проспонсирует лицо, которое не имеет права финансировать общественные мероприятия, санкция будет составлять от 10 до 15 тысяч рублей, либо от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что поправками "вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников".