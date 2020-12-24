"Нет никакого произвола": Ограничения Беглова обсудили в Уставном суде

Ограничительные меры, принятые Смольным для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, "показали свою эффективность". Правительство Петербурга вообще "никогда не действует произвольно". Эти заявления сделала представительница губернатора Александра Беглова в ходе заседания Уставного суда 24 декабря. У оппозиционных депутатов ЗакСа мнение другое.

Уставный суд Петербурга 24 декабря рассмотрел обращение депутатов городского Законодательного собрания Максима Резника, Алексея Ковалева, Михаила Амосова, Александра Рассудова и Бориса Вишневского.

Они попросили проверить на соответствие Уставу Петербурга некоторые нормативно-правовые акты Смольного, связанные с введением "коронавирусных" ограничений. Представитель депутатов Павел Трикуль подчеркнул, что заявители не оспаривают необходимость введение в городе мер по противодействию распространению COVID-19, а лишь хотят узнать позицию суда по вопросу наделения Смольного исключительным правом устанавливать правила и ограничения для горожан.

- Нельзя передавать все полномочия одному органу. Часть компетенций должна быть у депутатов Законодательного собрания, - добавил Трикуль.

От лица парламентариев на заседании также выступил Резник. Он заявил, что усиление дисбаланса между двумя ветвями власти в регионе в последние годы стало тенденцией. Депутат считает, что это ведет к произволу.

Заявление в Уставный суд было подано еще в июне, в первую волну коронавируса, однако депутаты настаивают на его актуальности. По мнению Резника, отдельные решения Смольного нанесли ущерб обществу.

- Я имею в виду разные правила разграничения для разных сегментов городского сообщества. В том числе негласные правила, связанные с разным отношением к религиозным организациям с одной стороны и к организациям общепита - с другой стороны. Деление театров на тех, которым можно исполнять постановление правительства, и театра, которым управляет [Владимир] Кехман, - привел примеры депутат.

Заявители указали, что, согласно поправке от 8 апреля 2020 года в городской закон о чрезвычайных ситуациях, Смольный получил возможность устанавливать правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС. Однако на законодательном уровне термин "правила поведения" не закреплён и поэтому закон не даёт полного представления, какие именно права и обязанности граждан вправе вводить городское правительство, считают депутаты. Заявители утверждают, что указанные формулировки дают Смольному неограниченные возможности для запретов.

В ходе заседания судья Наталья Гуцан поинтересовалась у представителя заявителей, известно ли ему, что термин "правила поведения" встречается в юриспруденции. Трикуль ответил утвердительно, но отметил, что значение его может быть разным и в контексте данного документа употребление этого понятия неуместно.

Также заявители утверждают, что в пункте 2-20 постановления № 121 о мерах противодействия коронавирусной инфекции правительство Петербурга запретило горожанам находиться без средств индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте, не дав определения понятию "средства индивидуальной защиты". Депутаты полагают, что это могло привести к необоснованному административному преследованию граждан.

Судья Гуцан обратила внимание, что определение СИЗ было дано в другом абзаце постановления № 121. В пункте № 2-5.3, которым регламентируются правила соблюдения мер безопасности на рабочих местах, перечисляется: "масок из текстильных материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (перчаток) (далее - средства индивидуальной защиты)".

Трикуль подтвердил, что эту формулировку заявители не оспаривают, хотя к ней тоже есть претензии. Тем не менее, он не стал снимать указанную в запросе депутатов просьбу проверить пункт 2-20 на соответствие уставу, попросив только при проверке учесть дефиницию, закрепленную в пункте 2-5.3.

Представители губернатора Александра Беглова и Законодательного собрания просили суд признать, что обсуждаемые документы соответствуют Уставу. Они ссылались на то, что все городские ограничения были установлены в соответствии с федеральным законодательством и предписаниями главного санитарного врача Петербурга, а дополнительными полномочиями городское правительство наделил ЗакС.

- Правительство Санкт-Петербурга никогда не действует произвольно, - заявила представительница Беглова Екатерина Гусева. - По пункту 2-20. Это мера, которая направлена на разрыв механизма передачи коронавирусной инфекции. Это временное возложение обязанностей публично-правового характера на граждан и организации. Это происходит исключительно в целях защиты здоровья и граждан. Здесь нет никакого произвола.

Позже, в заключительном слове Гусева заявила, что "те меры, которые были приняты, показали свою эффективность".

Свое решение Уставный суд огласит позже. Дата заседания пока неизвестна. Отметим, что за две волны коронавируса было несколько попыток оспорить отдельные части постановления № 121 в Горсуде, но все они потерпели крах.

Сергей Еремеев

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