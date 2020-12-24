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16:57

У метро "Проспект Большевиков" появилась перехватывающая парковка

фото ЗакС политика У метро "Проспект Большевиков" появилась перехватывающая парковка

Начиная с сегодняшнего дня на проспекте Пятилеток в непосредственной близости к станции метро "Проспект Большевиков" начала свою работу новая городская перехватывающая автопарковка, оповестили в КРТИ. До окончания новогодних каникул паркинг будет функционировать бесплатно - но только для тех водителей, которые оплатят хотя бы одну поездку в метро.

На безвозмездной основе воспользоваться стоянкой можно будет в период с 06:00 до 20:00. Если парковка не будет использована как перехватывающая, тогда в дневное время её стоимость будет составлять 25 рублей в час. Кроме того, и вечером, и ночью предполагаются свои тарифы на пользование услугами стоянки. Так, 8 вечера до 6 утра стоимость разового размещения легкового транспорта составит 150 рублей.

Площадь нового паркинга свыше 5 тысяч кв метров. На месте учреждено 85 машино-мест, в том числе 9 мест для водителей-инвалидов. 

Напомним также, всего в городе на Неве открыты 15 перехватывающих автопарковок общей ёмкостью 1 664 места.

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