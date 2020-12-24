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16:59

Депутаты МО "Гражданка" написали послания Деду Морозу

фото ЗакС политика Депутаты МО "Гражданка" написали послания Деду Морозу

Депутаты муниципального совета МО "Гражданка" в новогоднем выпуске газеты посвятили разворот персональным письмам к Деду Морозу. В них говорится преимущественно говорится о событиях, определивших непростой год.

Для Вадима Сафонова самым важным событием года стало изменение отношения города к Гражданке, поскольку ему с коллегами удалось реализовать фотопроект "Гражданка. Пространство и время", вызвавший общественный интерес. ГалияАмосова все же остановила свой выбор на пандемии коронавируса как на ключевом событии. Георгий Бурман отметил важность сохранения живого контакта с жителями в условиях вынужденных ограничений, порожденных пандемией. Павел Вербицкий, в свою очередь, отмечает юридическую победу защитников Муринского парка над застройщиком.

Глава МО Елена Беляева считает, что 2020-й был годом "трудностей, ограничений и потерь" и призывает граждан принять его непростые уроки.

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